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Ворскла обмінялася перемогами з польським Радом'яком

Сьогодні 17:55 188 0
Полтавський клуб спочатку програв, а згодом виграв
Ворскла обмінялася перемогами з польським Радом'яком
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла 9 липня зіграла два спаринги проти польського Радом'яка.

У першій грі поляки взяли гору - 2:1. Дебютним голом за українську команду відзначився учорашній новобранець Денис Олійник.

У другій грі команди задіяли вже інших виконавців. Тут ворскляни були спритнішими, перемігши з таким же рахунком, як і опонент в першій зустрічі. Авторами голів у полтавської команди стали нападники Кравчук і Козиренко. Суперники до того ж не реалізували 11-метровий штрафний удар.

Контрольні матчі
9 липня

Радом'як - Ворскла 2:1

Радом'як - Ворскла 1:2

Ворскла (1 матч): Різник, Яворський, Павлюк, Бацула, Пердута, Якубу, Філіпе, Хрипчук, Олійник, Степанюк, Марлісон.

Ворскла (2 матч): Ткаченко, Ізотов, Зайков, Мельничук, Крупський, Пуцлін, Челядін, Козиренко, Кулаковський, Кравчук, Черниш.

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