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ФІФА планує вести трансляції з роздягалень команд

Сьогодні 17:11 313 0
Можливо, це впровадять на ЧС-2022
ФІФА планує вести трансляції з роздягалень команд
Фото Getty Images
#ФІФА, #ЧС-2022

Джерело - Tribuna.com.

ФІФА планує встановити камери в роздягальнях стадіонів на ЧС-2022.

Про це повідомляє RMC Sport.

Зображення з них транслюватиметься або у прямому ефірі, або з невеликою затримкою під час ігор.

Зазначається, що ФІФА вже кілька років вивчає нові можливості ведення трансляцій, щоб наблизити глядачів до футболістів. Дана новація для футболу уже широко застосовується у регбі.

"Цей проєкт знаходиться на правильному шляху, але він ще не повністю реалізований. Його потрібно відповідно організувати, щоб впровадити уже в листопаді", - було сказано джерелом, близьким до ФІФА.

Також важливим елементом з точки зору організації медіа на ЧС-2022 будуть пресконференції, які проводитимуться в одному місці - Національному конференц-центрі Катару.

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