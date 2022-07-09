ФІФА планує вести трансляції з роздягалень команд

Джерело - Tribuna.com.
ФІФА планує встановити камери в роздягальнях стадіонів на ЧС-2022.
Про це повідомляє RMC Sport.
Зображення з них транслюватиметься або у прямому ефірі, або з невеликою затримкою під час ігор.
Зазначається, що ФІФА вже кілька років вивчає нові можливості ведення трансляцій, щоб наблизити глядачів до футболістів. Дана новація для футболу уже широко застосовується у регбі.
"Цей проєкт знаходиться на правильному шляху, але він ще не повністю реалізований. Його потрібно відповідно організувати, щоб впровадити уже в листопаді", - було сказано джерелом, близьким до ФІФА.
Також важливим елементом з точки зору організації медіа на ЧС-2022 будуть пресконференції, які проводитимуться в одному місці - Національному конференц-центрі Катару.