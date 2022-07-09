Зірка Челсі відмовився від послуг агента

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Челсі Хакім Зієш самостійно буде ухвалювати рішення щодо свого майбутнього.
Про це розповів сам футболіст в Instagram.
"Я досяг тієї точки у житті, коли маю взяти під повний контроль своє професійне майбутнє. Я хочу брати безпосередню участь у перемовинах та рішеннях з приводу моєї кар’єри.
Я та моя команда рухаємось далі. Разом з нашими представниками ми візьмемось за ділову сторону", – написав Зієш.
Зазначимо, що марокканець співпрацював з агентством Nakhli Mondial протягом 12 років. Зараз Хакіма пов'язують з переходом у Мілан після не надто вдалого періоду в Челсі.
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