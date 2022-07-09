Зірка Челсі відмовився від послуг агента

Півзахисник Челсі Хакім Зієш самостійно буде ухвалювати рішення щодо свого майбутнього.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Я досяг тієї точки у житті, коли маю взяти під повний контроль своє професійне майбутнє. Я хочу брати безпосередню участь у перемовинах та рішеннях з приводу моєї кар’єри.

Я та моя команда рухаємось далі. Разом з нашими представниками ми візьмемось за ділову сторону", – написав Зієш.