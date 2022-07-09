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Зірка Челсі відмовився від послуг агента

Сьогодні 11:14 252 0
Гравець залишився без агента
Зірка Челсі відмовився від послуг агента
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Зієш, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Хакім Зієш самостійно буде ухвалювати рішення щодо свого майбутнього.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Я досяг тієї точки у житті, коли маю взяти під повний контроль своє професійне майбутнє. Я хочу брати безпосередню участь у перемовинах та рішеннях з приводу моєї кар’єри.

Я та моя команда рухаємось далі. Разом з нашими представниками ми візьмемось за ділову сторону", – написав Зієш.

Зазначимо, що марокканець співпрацював з агентством Nakhli Mondial протягом 12 років. Зараз Хакіма пов'язують з переходом у Мілан після не надто вдалого періоду в Челсі.

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Публикация от Hakim Ziyech (@hziyech)

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