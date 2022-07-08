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Карпати Галич не зіграють у сезоні 2022/23

Сьогодні 16:25 169 0
Карпати Галич не зіграють у сезоні 2022/23
#Карпати Галич

Джерело - ФК Карпати Галич.

Галицькі Карпати пропустять сезон 2022/23 у Другій лізі.

Про це заявив президент клубу Володимир Магаль.

"Це правда, станом на зараз ми вирішили призупинити виступи в професійному футболі. Але не через брак коштів чи втрату бізнесу чи ще якісь інші тривіальні, але традиційні причини для України. Якраз у нашій ситуації фінансові проблеми не стоять на першому місці. Копати треба глибше.

І щоб краще зрозуміти, наведу слова Степана Бандери: "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний".

Ми погоджуємося з нашим вічним провідником і вибираємо свободу. У тому плані, що віддаємо усе, що маємо на потреби ЗСУ", - сказав Магаль.

На момент зупинки сезону 2021/22 Карпати перебували на 7-й позиції у групі А Другої ліги.

Нагадаємо Балкани можуть пропустити наступний сезон.

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