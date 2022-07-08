Рібері: Я повинен був виграти Золотий м’яч

Рібері прокоментував голосування за Золотий м’яч-2013

Півзахисник Салернітани Франк Рібері міг виграти Золотий м’яч у 2013 році.

Про це розповів сам футболіст у коментарі La Gazzetta dello Sport.

"Несправедливо. Це був неймовірний рік для мене. Я повинен був виграти. Але збільшили час здачі голосів, сталося щось дивне. Мені це здалося політичним рішенням", – сказав Рібері.

У 2013-му ФІФА вперше в історії продовжила термін голосування з 15 до 29 листопада та дозволила змінити свій голос. Тоді нагороду взяв Роналду з 27,99% голосів, а Рібері став третім з 23,36%.

У сезоні 2012/13 Рібері в складі Баварії виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат та Кубок Німеччини.

Раніше визначилось майбутнє Рібері у Серії А.