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Рібері: Я повинен був виграти Золотий м’яч

Сьогодні 15:55 235 0
Рібері прокоментував голосування за Золотий м’яч-2013
Рібері: Я повинен був виграти Золотий м’яч
#Рібері, #Салернітана

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Салернітани Франк Рібері міг виграти Золотий м’яч у 2013 році.

Про це розповів сам футболіст у коментарі La Gazzetta dello Sport.

"Несправедливо. Це був неймовірний рік для мене. Я повинен був виграти. Але збільшили час здачі голосів, сталося щось дивне. Мені це здалося політичним рішенням", – сказав Рібері.

У 2013-му ФІФА вперше в історії продовжила термін голосування з 15 до 29 листопада та дозволила змінити свій голос. Тоді нагороду взяв Роналду з 27,99% голосів, а Рібері став третім з 23,36%.

У сезоні 2012/13 Рібері в складі Баварії виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат та Кубок Німеччини. 

Раніше визначилось майбутнє Рібері у Серії А.

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