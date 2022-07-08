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Аякс підписав форварда Тоттенгема

Сьогодні 12:28 274 0
Аякс підсилився нападником
Аякс підписав форварда Тоттенгема
#Аякс, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Аякс оголосив про підписання форварда Тоттенгема Стівена Бергвейна.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Угода з 24-річним гравцем розрахована на п'ять років. Сума трансферу склала 31,25 млн євро.

Аякс - не чужий клуб для Бергвейна. У 2009 – 2011 роках він займався у дитячій академії Аякса, після чого перейшов до ПСВ.

У минулому сезоні на рахунку Бергвейна 4 голи та 2 асисти у 32 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах. 

Раніше нападник Аякса Себастьєн Алле став гравцем дортмундської Боруссії.

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