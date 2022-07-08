Аякс підписав форварда Тоттенгема

Аякс підсилився нападником

Аякс оголосив про підписання форварда Тоттенгема Стівена Бергвейна.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Угода з 24-річним гравцем розрахована на п'ять років. Сума трансферу склала 31,25 млн євро.

Аякс - не чужий клуб для Бергвейна. У 2009 – 2011 роках він займався у дитячій академії Аякса, після чого перейшов до ПСВ.

У минулому сезоні на рахунку Бергвейна 4 голи та 2 асисти у 32 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.

Раніше нападник Аякса Себастьєн Алле став гравцем дортмундської Боруссії.