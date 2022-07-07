Реал Сосьєдад підписав вінгера Сельти

Реал Сосьєдад підсилився вінгером збірної Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад оголосив про підписання контракту з правим вінгером Браїсом Мендесом до 2028 року.

Про це повідомляє пресслжуба іспанського клубу.

Сельта отримала за свого вихованця 14 млн євро. У "кельтів" зараз фінансові проблеми, тож вибору у клубу де-факто не було.

25-річний Мендес за чотири роки в першій команді Сельти провів 166 матчів та забив 22 голи. Також він встиг дебютувати і навіть забити перший гол за збірну Іспанії.

Раніше Аднан Янузай та Начо Монреаль залишили Реал Сосьєдад.