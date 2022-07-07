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Красніков назвав умови переходу у Дніпро-1

Сьогодні 13:25 309 0
Євген Красніков прокоментував пропозицію СК Дніпро-1
Красніков назвав умови переходу у Дніпро-1
#Кучер, #Металіст, #СК Дніпро-1, #Євген Красніков

Джерело - tribuna.com.

Віцепрезидент Металіста Євген Красніков та головний тренер харківської команди Олександр Кучер отримали пропозицію переходу в Дніпро-1.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Tribuna.com.

"У нас є пропозиція, ми її розглядаємо. Зважимо всі за і проти. Дійсно, у мене була розмова з Русолом. І в Кучера була. Ярославський про це знає, я в тісному контакті з ним.

Ви ж розумієте, Харків бомблять. Тут футболу точно не буде. Але Металіст є і буде, сто відсотків. Клуб треба зберегти. Як ми це зробимо? Ну, це уже наші питання. Ми приймемо рішення, яке буде вигідне в першу чергу харківським вболівальникам, Металісту, Дніпру і його уболівальникам.

Якщо ми побачимо, що від нашого переходу всім буде користь – і Дніпру, і Металісту – ми перейдемо. Якщо ні, то… Поки йдуть перемовини, тому більше жодних коментарів дати не можу", – сказав Красніков.

Нагадаємо, три гравці Металіста можуть перейти у Дніпро-1.

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