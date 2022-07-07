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Динамо розгромило Сьйон-2 у тренувальному матчі

Сьогодні 11:13 168 0
Динамо продовжує готуватися до протистояння з Фенербахче у Лізі чемпіонів та до нового сезону УПЛ.
Динамо розгромило Сьйон-2 у тренувальному матчі
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

У середу ввечері Динамо зіграло тренувальний матч проти резервного складу ФК Сьйон.

За згодою сторін, гра була суто тренувальною, закритою для ЗМІ, фото- та відео-зйомки. 

Кияни володіли ігровою перевагою протягом усієї гри та перемогли з рахунком 6:1.

Тренувальний матч

06 липня

Сьйон-2 - Динамо 1:6 (1:2)

Голи: 0:1 - 1 Гармаш, 0:2 - 20 Гармаш, 1:2 - 38 Аймон, 1:3 - 58 Дубінчак, 1:4 - 61 Ванат (пен), 1:5 - 80 Антюх, 1:6 - 82 Антюх

Стартовий склад Динамо: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепелєв, Яцик, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.

На заміну виходили: Нещерет, Боль, Андрієвський, Тимчик, Дубінчак, Антюх.

Нагадаємо, Динамо зіграє товариський матч з Евертоном.

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