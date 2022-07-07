Динамо розгромило Сьйон-2 у тренувальному матчі

Джерело - fcdynamo.com.
У середу ввечері Динамо зіграло тренувальний матч проти резервного складу ФК Сьйон.
За згодою сторін, гра була суто тренувальною, закритою для ЗМІ, фото- та відео-зйомки.
Кияни володіли ігровою перевагою протягом усієї гри та перемогли з рахунком 6:1.
Тренувальний матч
06 липня
Сьйон-2 - Динамо 1:6 (1:2)
Голи: 0:1 - 1 Гармаш, 0:2 - 20 Гармаш, 1:2 - 38 Аймон, 1:3 - 58 Дубінчак, 1:4 - 61 Ванат (пен), 1:5 - 80 Антюх, 1:6 - 82 Антюх
Стартовий склад Динамо: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепелєв, Яцик, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.
На заміну виходили: Нещерет, Боль, Андрієвський, Тимчик, Дубінчак, Антюх.
Нагадаємо, Динамо зіграє товариський матч з Евертоном.