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ЛНЗ підписав чотирьох футболістів з УПЛ

Сьогодні 10:42 146 0
ЛНЗ підписав чотирьох футболістів з УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Футбольні трансфери

Джерело - fc-lnz.com.

ЛНЗ (Черкаси), який представляє Другу лігу України, підписав чотирьох футболістів з УПЛ.

Про це повідомив спортивний директор команди Євген Тарасенко.

"Ми вже підписали 5 нових футболістів, про яких ви найближчим часом дізнаєтесь на наших інтернет-ресурсах. Четверо – із команд УПЛ. Ще є гравці на перегляді, але вцілому кадрове питання дуже важке. Усі футболісти другої-першої ліги, які були на перших ролях, залишились закордоном після турецьких зборів. На ринку футболістів немає, в основному молодь.

І я, і Юрій Бакалов дуже хотіли, щоб залишились наші основні гравці як Насонов і Норенков, але вони обрали інше рішення. ЛНЗ – це потужна футбольна машина, тому працюємо в максимальному режимі незважаючи ні на що. Дуже хотілось би зустрітись із нашими вболівальниками на стадіоні. Сподіваюсь, що скоро так і станеться!", - сказав Тарасенко.

За підсумками достроково завершеного сезону 2021/22 ЛНЗ посів третє місце в групі А Другої ліги.

Раніше вінгер ЛНЗ може перейти в англійський клуб.

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