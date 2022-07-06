Хачеріді: росіян ніхто за людей вважати не буде

Український футболіст Євген Хачеріді поділився своєю думкою щодо російського вторгнення на територію України та розповів, як до цього ставляться його колишні партнери по команді з Білорусі.

"У Білорусі люди все розуміють. Якщо є хоч трохи мізків, то все розуміють. Як по-іншому? Ми ж до цього жили й все було добре.

Яка зараз ситуація у Мелітополі? Місто в окупації, так. Не те, що дуже складно, але Слава Богу там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям немає де працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого, поки там окупанти. В мене бабця і батько там. Сестра приїде з Криму зробить їм карточку, щоб був зв’язок.

Що всередині відчуваю до російського народу? Це ж не люди, будь-кого запитайте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Це ж на все життя залишиться. Їх ніхто за людей вважати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити", - сказав Хачеріді.