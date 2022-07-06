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Хачеріді: росіян ніхто за людей вважати не буде

Сьогодні 13:54 72 0
Хачеріді: росіян ніхто за людей вважати не буде
#Євген Хачеріді

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Євген Хачеріді поділився своєю думкою щодо російського вторгнення на територію України та розповів, як до цього ставляться його колишні партнери по команді з Білорусі. 

"У Білорусі люди все розуміють. Якщо є хоч трохи мізків, то все розуміють. Як по-іншому? Ми ж до цього жили й все було добре.

Яка зараз ситуація у Мелітополі? Місто в окупації, так. Не те, що дуже складно, але Слава Богу там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям немає де працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого, поки там окупанти. В мене бабця і батько там. Сестра приїде з Криму зробить їм карточку, щоб був зв’язок.

Що всередині відчуваю до російського народу? Це ж не люди, будь-кого запитайте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Це ж на все життя залишиться. Їх ніхто за людей вважати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити", - сказав Хачеріді.

Раніше Хачеріді може завершити кар'єру.

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