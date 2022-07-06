Дніпро-1 може орендувати кількох легіонерів Металіста

За ці оренди харківський клуб отримає певні виплати

Джерело - Чемпіон.

Після призначення Євгена Краснікова на посаду спортивного директора Дніпра-1 клуб може взяти в оренду декількох легіонерів Металіста.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

У стан Дніпра-1 можуть перебратися півзахисник Фарес Балулі, а також нападники Браян Ріаскос та Матеус Пейшото. Є вірогідність, що вони погодяться приїхати в Україну, адже команда планує базуватися в Словаччині та грати матчі УПЛ в Ужгороді.

За ці оренди харківський клуб отримає певні виплати.

Слід відзначити, що Пейшото наразі перебуває в оренді в Сеарі, а його договір розрахований до кінця 2022 року. У минулому сезоні він забив за Металіст 15 голів у 19 матчах Першої ліги.