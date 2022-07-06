Три бригади українських арбітрів працюватимуть на матчах Ліги конференцій

Ігри відбудуться 14 липня

Джерело - УАФ.

Відразу три бригади українських суддів працюватимуть на матчах-відповідях першого раунду кваліфікації Ліги конференцій-2022/2023, які відбудуться 14 липня.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром зустрічі Арарат (Вірменія) - Шкендія (Північна Македонія) виступить Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр - Євген Арановський.

Віталій Романов очолить суддівську бригаду на грі Атлетік (Андорра) - Гзіра (Мальта). На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Сергій Приступа. Четвертий арбітр - Анатолій Абдула.

На поєдинку Тре Фйорі (Сан-Марино) - Фола (Люксембург) працюватиме бригада на чолі з Віктором Копієвським. На лініях йому допоможуть Володимир Володін та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр - Ярослав Козик.