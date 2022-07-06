Ібрагімович погодив новий контракт із Міланом

Угода буде підписана на один сезон

Шведський нападник Мілана Златан Ібрагімович домовився із клубом про продовження контракту.

Про це повідомляє Sky Sports.

Сторони дійшли згоди з продовженням ще на один сезон - до 30 червня 2023 року. Оклад форварда становитиме 1-1,5 мільйона євро з бонусами за голи та результативні передачі. Офіційне оголошення очікується найближчими днями.

У минулому сезоні Серії А 41-річний Ібрагімович провів у складі россонері 23 матчі, забивши 8 голів і віддавши 3 результативні передачі.

Раніше Мальдіні оцінив майбутнє Ібрагімовича та Леау у Мілані.