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Ібрагімович погодив новий контракт із Міланом

Сьогодні 10:25 161 0
Угода буде підписана на один сезон
Ібрагімович погодив новий контракт із Міланом
#Златан Ібрагімович, #Мілан

Джерело - sport.ua.

Шведський нападник Мілана Златан Ібрагімович домовився із клубом про продовження контракту.

Про це повідомляє Sky Sports.

Сторони дійшли згоди з продовженням ще на один сезон - до 30 червня 2023 року. Оклад форварда становитиме 1-1,5 мільйона євро з бонусами за голи та результативні передачі. Офіційне оголошення очікується найближчими днями.

У минулому сезоні Серії А 41-річний Ібрагімович провів у складі россонері 23 матчі, забивши 8 голів і віддавши 3 результативні передачі.

Раніше Мальдіні оцінив майбутнє Ібрагімовича та Леау у Мілані.

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