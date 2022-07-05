Дніпро-1 з Довбиком розпочав тренування у Словенії

Джерело - scdnipro1.com.ua.
Дніпро-1 для підготовки до сезону виїхав до Словенії, де команда розпочала тренування.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У Дніпрі-1 є новачки (Сергій Чоботенко та Артем Громов), а також з першим складом працює форвард збірної України Артем Довбик, якого продати поки що не вдається.
Склад команди:
Воротарі: Валерій Юрчук, Мирослав Зновенко, Яків Кінарейкін.
Захисники: Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Валерій Лучкевич, Сергій Логінов, Сергій Чоботенко, Микита Кононов.
Півзахисники: Олександр Піхальонок, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Іван Матюшенко, Максим Соловйов, Валентин Рубчинський, Сергій Лебедєв.
Форварди: Артем Довбик, Олексій Гуцуляк, Артем Громов.
Раніше повідомлялося, що Кучер очолить СК Дніпро-1.