Дніпро-1 з Довбиком розпочав тренування у Словенії

Команда розпочала підготовку до наступного сезону

Дніпро-1 для підготовки до сезону виїхав до Словенії, де команда розпочала тренування.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Дніпрі-1 є новачки (Сергій Чоботенко та Артем Громов), а також з першим складом працює форвард збірної України Артем Довбик, якого продати поки що не вдається.

Склад команди:

Воротарі: Валерій Юрчук, Мирослав Зновенко, Яків Кінарейкін.

Захисники: Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Валерій Лучкевич, Сергій Логінов, Сергій Чоботенко, Микита Кононов.

Півзахисники: Олександр Піхальонок, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Іван Матюшенко, Максим Соловйов, Валентин Рубчинський, Сергій Лебедєв.

Форварди: Артем Довбик, Олексій Гуцуляк, Артем Громов.

Раніше повідомлялося, що Кучер очолить СК Дніпро-1.