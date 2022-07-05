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Де Лігт обрав свій наступний клуб

Сьогодні 12:55 213 0
Маттейс Де Лігт дав чітко зрозуміти, де хоче продовжити кар'єру.
Де Лігт обрав свій наступний клуб
Фото - gettyimages
#Баварія, #Маттейс де Лігт, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Захисник збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт налаштований покинути Ювентус попри намагання клубу продовжити контракт.

Про це повідомляє SPORT BILD.

22-річний футболіст не вірить у спортивний проєкт туринців і вже дав керівництву зрозуміти, що хоче піти.

Де Лігт прагне опинитися у Баварії. Спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджіч вже почав переговори з туринськими колегами. Зазначається, що реалізувати цей перехід буде не так просто. У контракті нідерландця прописана клаусула у 120 млн євро. Для Баварії це забагато, а Ювентус не піде на великі поступки.

Зазначимо, що футболістом також цікавляться гранди АПЛ, серед яких передусім Челсі та Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Ювентус на заміну де Лігту може підписати Кулібалі або Габріела.

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