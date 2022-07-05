Полісся може опинитись в УПЛ у майбутньому чемпіонаті

Полісся може піднятись до елітного дивізіону чемпіонату України.

Про це розповів директор житомирського клубу Володимир Загурський у коментарі Суспільне.медіа.

"Наразі дуже складна фінансова ситуація, у тому числі і у клубів Прем’єр-ліги. Наразі Полісся проходить атестацію для участі у Прем’єр-лізі.

Якщо якась команда не зможе взяти участь у наступному чемпіонаті Прем`єр-ліги, цілком можливо, що Полісся зможе її замінити", – зазначив Загурський.