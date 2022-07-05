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Полісся може опинитись в УПЛ у майбутньому чемпіонаті

Сьогодні 12:37 297 0
Володимир Загурський прокоментував перспективи Полісся
Полісся може опинитись в УПЛ у майбутньому чемпіонаті
#Полісся

Джерело - suspilne.media.

Полісся може піднятись до елітного дивізіону чемпіонату України.

Про це розповів директор житомирського клубу Володимир Загурський у коментарі Суспільне.медіа.

"Наразі дуже складна фінансова ситуація, у тому числі і у клубів Прем’єр-ліги. Наразі Полісся проходить атестацію для участі у Прем’єр-лізі.

Якщо якась команда не зможе взяти участь у наступному чемпіонаті Прем`єр-ліги, цілком можливо, що Полісся зможе її замінити", – зазначив Загурський.

Актуально: Директор Полісся: Новий формат Першої ліги передбачає 2 групи та 22 матчі в сезоні

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