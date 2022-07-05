Головне
Збірна України переграла Північну Македонію у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:53 657
Багатскіс: Перша чверть - найкраща для моїх команд у моєму житті
Вчора 22:55 300
Українка вперше увійшла до технічного комітету FINA зі стрибків у воду
Вчора 22:11 273
Динамо шукатиме нову команду для Супряги
Вчора 21:39 427
Бразилець Марлісон перейшов до Ворскли
Вчора 21:09 406
Палкін: CAS не може підтримати російську апеляцію на відсторонення від міжнародних змагань
Вчора 20:25 398
Айнтрахт цікавиться Довбиком
Вчора 18:24 348
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону
Вчора 17:55 350
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону
Вчора 15:23 359
Арсенал оголосив про трансфер Жезуса
Вчора 10:51 328
Прямі трансляції

Бетіс підписав Феліпе

Сьогодні 09:55 124 0
Луїс Феліпе став гравцем Бетіса
Бетіс підписав Феліпе
#Бетіс, #Футбольні трансфери

Джерело - realbetisbalompie.es.

Бразильський захисник Луїс Феліпе перейшов у Бетіс на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

До цього футболіст захищав кольори Лаціо, але термін його угоди з римлянами сплинув. Контракт гравця з Бетісом розрахований до 2027 року.

Луїс Феліпе виступав за Лаціо з 2016 року. Захисник провів у футболці "орлів" 144 матчі, в яких забив два м'ячі.

У 2022 році футболіста запросили до збірної Італії. Він дебютував у першій національній команді при Роберто Манчіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російські окупанти обікрали будинок легенди Динамо Російські окупанти обікрали будинок легенди Динамо 870
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО 979
Збірна України переграла Північну Македонію у кваліфікації ЧС-2023 Збірна України переграла Північну Македонію у кваліфікації ЧС-2023 657
Визначився наступний тренер Металіста Визначився наступний тренер Металіста 915
Журналіст Ящук: Дякую богу та великому диву Журналіст Ящук: Дякую богу та великому диву 584
Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України 780
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94823
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19112
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245393
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12640 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89513 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168508 3