Бетіс підписав Феліпе

Луїс Феліпе став гравцем Бетіса

Бразильський захисник Луїс Феліпе перейшов у Бетіс на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

До цього футболіст захищав кольори Лаціо, але термін його угоди з римлянами сплинув. Контракт гравця з Бетісом розрахований до 2027 року.

Луїс Феліпе виступав за Лаціо з 2016 року. Захисник провів у футболці "орлів" 144 матчі, в яких забив два м'ячі.

У 2022 році футболіста запросили до збірної Італії. Він дебютував у першій національній команді при Роберто Манчіні.