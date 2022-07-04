Гравець АПЛ був заарештований за підозрою у зґвалтуванні

Джерело - Чемпіон.
Футболіста АПЛ заарештували за підозрою у зґвалтуванні.
Про це повідомляє The Telegraph.
При цьому з юридичних причин не називається ім'я футболіста. Сам інцидент трапився у червні 2022-го року.
Це відомий гравець, вік якого ближче до 30-ти років. Крім цього відомо, що основний у неназваній збірній і має поїхати на Чемпіонат світу 2022 року.
Нагадаємо, що це далеко не перший резонансний випадок в Англії. Захисник Сіті Бенжамен Менді не грає рік через звинувачення у сексуальному насильстві. Вінгер МЮ Мейсон Грінвуд пів року поза грою через побиття своєї дівчини.
Exclusive by @Tom_Morgs, @evansma, @mcgrathmike: Premier League star arrested on suspicion of rape https://t.co/yamsVxD7w3— Telegraph Football (@TeleFootball) July 4, 2022