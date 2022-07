Гравець АПЛ був заарештований за підозрою у зґвалтуванні

Футболіста АПЛ заарештували за підозрою у зґвалтуванні.

Про це повідомляє The Telegraph.

При цьому з юридичних причин не називається ім'я футболіста. Сам інцидент трапився у червні 2022-го року.

Це відомий гравець, вік якого ближче до 30-ти років. Крім цього відомо, що основний у неназваній збірній і має поїхати на Чемпіонат світу 2022 року.

Нагадаємо, що це далеко не перший резонансний випадок в Англії. Захисник Сіті Бенжамен Менді не грає рік через звинувачення у сексуальному насильстві. Вінгер МЮ Мейсон Грінвуд пів року поза грою через побиття своєї дівчини.

Exclusive by @Tom_Morgs, @evansma, @mcgrathmike: Premier League star arrested on suspicion of rape https://t.co/yamsVxD7w3