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Гравець АПЛ був заарештований за підозрою у зґвалтуванні

Сьогодні 21:24 254 0
Його ім'я поки що не розголошується
Гравець АПЛ був заарештований за підозрою у зґвалтуванні
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Футболіста АПЛ заарештували за підозрою у зґвалтуванні.

Про це повідомляє The Telegraph.

При цьому з юридичних причин не називається ім'я футболіста. Сам інцидент трапився у червні 2022-го року.

Це відомий гравець, вік якого ближче до 30-ти років. Крім цього відомо, що основний у неназваній збірній і має поїхати на Чемпіонат світу 2022 року.

Нагадаємо, що це далеко не перший резонансний випадок в Англії. Захисник Сіті Бенжамен Менді не грає рік через звинувачення у сексуальному насильстві. Вінгер МЮ Мейсон Грінвуд пів року поза грою через побиття своєї дівчини.

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