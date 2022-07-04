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Еріксен дав згоду на перехід у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 16:40 143 0
Данець відправиться на Олд Траффорд на правах вільного агента
Еріксен дав згоду на перехід у Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Крістіан Еріксен

Джерело - UA-футбол.

Данський півзахисник Крістіан Еріксен дав усну згоду на перехід у Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

Про це повідомляє The Athletic. 

30-річний хавбек повідомив про бажання грати за манкуніанців на Олд Траффорд і прийняв трирічну угоду. Наразі сторони обговорюють решту умов за контрактом, після чого данець пройде в клубі медичний огляд.

Нагадаємо у січні Еріксен перебрався до Брентфорда, підписавши контракт на півроку після відходу з Інтера на тлі його проблем із серцем. У сезоні-2021/22 Крістіан провів 11 матчів за бджіл, у яких забив один гол і зробив чотири гольові передачі. Раніше він також виступав за Тоттенгем та Аякс.

Раніше Еріксен має декілька пропозицій від клубів АПЛ.

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