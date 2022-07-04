Джерело - UA-футбол.
Данський півзахисник Крістіан Еріксен дав усну згоду на перехід у Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.
Про це повідомляє The Athletic.
30-річний хавбек повідомив про бажання грати за манкуніанців на Олд Траффорд і прийняв трирічну угоду. Наразі сторони обговорюють решту умов за контрактом, після чого данець пройде в клубі медичний огляд.
Нагадаємо у січні Еріксен перебрався до Брентфорда, підписавши контракт на півроку після відходу з Інтера на тлі його проблем із серцем. У сезоні-2021/22 Крістіан провів 11 матчів за бджіл, у яких забив один гол і зробив чотири гольові передачі. Раніше він також виступав за Тоттенгем та Аякс.
Раніше Еріксен має декілька пропозицій від клубів АПЛ.