Данець відправиться на Олд Траффорд на правах вільного агента

Данський півзахисник Крістіан Еріксен дав усну згоду на перехід у Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

Про це повідомляє The Athletic.

30-річний хавбек повідомив про бажання грати за манкуніанців на Олд Траффорд і прийняв трирічну угоду. Наразі сторони обговорюють решту умов за контрактом, після чого данець пройде в клубі медичний огляд.

Нагадаємо у січні Еріксен перебрався до Брентфорда, підписавши контракт на півроку після відходу з Інтера на тлі його проблем із серцем. У сезоні-2021/22 Крістіан провів 11 матчів за бджіл, у яких забив один гол і зробив чотири гольові передачі. Раніше він також виступав за Тоттенгем та Аякс.

Раніше Еріксен має декілька пропозицій від клубів АПЛ.