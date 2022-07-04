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Артета: Нам вдалося підписати гравця, якого всі хотіли

Сьогодні 14:55 236 0
Мікель Артета прокоментував придбання бразильського нападника Габріела Жезуса у Манчестер Сіті
Артета: Нам вдалося підписати гравця, якого всі хотіли
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Жезус, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Арсенал проробив велику роботу, щоб підписати бразильського нападника Габріеля Жезуса.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Я дуже схвильований. Клуб зробив велику роботу, щоб підписати гравця такого рівня. Я особисто дуже добре знаю Габріела Жезуса, і ми всі добре знаємо його за виступами в АПЛ, де він дійсно досяг успіху.

Позиція центрального нападника давно була на нашому радарі посилень. Нам вдалося підписати гравця, якого всі хотіли, тому я дуже щасливий", — відзначив Артета.

Раніше Арсенал оголосив про трансфер Жезуса.

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