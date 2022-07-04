Кубок африканських націй перенесли на 2024 рік

Кубок африканських націй перенесли на січень 2024 року.

Раніше турнір мав відбутись з 23 червня по 23 липня 2023 року. Причиною перенесення став ЧС у Катарі.

"Офіційні дати будуть оголошені найближчим часом. Ми приймаємо пораду, бо не хочемо ризикувати, тому що було б погано грати в турнірі, який був би тьмяним.

Ми повинні відкласти його, з поваги до наших партнерів", – розповів президент CAF Патріс Моцепе.