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Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ

Сьогодні 16:04 370 0
Ящук знаходився на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ
#Олег Ящук

Джерело - Чемпіон.

Футбольний журналіст Олег Ящук, який вступив до лав ЗСУ, зник біля Лисичанська. 

Про це повідомляють його колеги та знайомі.

Востаннє він виходив на зв’язок 29 червня. 

Ящук знаходився на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

Олег Ящук вже кілька років працює журналістом програми Футбольний формат, яка виходить на телеканалі Еспресо. Після початку повномасштабної війни України з росією пішов у ЗСУ.

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