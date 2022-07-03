Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ

Ящук знаходився на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону

Джерело - Чемпіон.

Футбольний журналіст Олег Ящук, який вступив до лав ЗСУ, зник біля Лисичанська.

Про це повідомляють його колеги та знайомі.

Востаннє він виходив на зв’язок 29 червня.

Ящук знаходився на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

Олег Ящук вже кілька років працює журналістом програми Футбольний формат, яка виходить на телеканалі Еспресо. Після початку повномасштабної війни України з росією пішов у ЗСУ.