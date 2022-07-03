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Чоботенко та Громов домовилися про контракт з Дніпром-1

Сьогодні 12:25 133 0
Чоботенко та Громов домовилися про контракт з Дніпром-1
#Дніпр-1, #Сергій Чоботенко, #Артем Громов

Джерело - ТК Футбол.

Склад Дніпра-1 у літнє міжсезоння поповниться захисником Сергієм Чоботенком та нападником Артемом Громовим.

Про це повідомляє Футбол News.

Чоботенко підписав попередню угоду з дніпрянами ще взимку. 25-річний захисник виступав за Маріуполь впродовж останніх 4-х сезонів, перебравшись в команду з академії Динамо.

Що стосується Громова, то він прийняв рішення не продовжувати контракт з Зорею та приєднатися до Дніпра-1 в поточне трансферне вікно. 32-річний вінгер перебував у луганському колективі з сезону 2017/18, взявши участь в 130 зустрічах.

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