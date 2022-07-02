Кріштіану Роналду влітку може змінити клуб

Челсі, Баварія та Наполі виявляють інтерес до форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцем цікавиться Челсі. Новий власник клубу Тодд Боелі 10 днів тому зустрічався з агентом Роналду Жорже Мендешем у Португалії та питав у нього про можливість переходу.

Журналіст Маттео Моретто підтверджує цю інформацію і додає, що футболістом також цікавляться Баварія та Наполі. При цьому МЮ на цей момент не хоче продавати його.

Раніше повідомлялося, що Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед.