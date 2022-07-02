Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 21:10 1095
Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі
Сьогодні 17:52 282
Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20
Сьогодні 15:40 230
Вернидуб: Мене ніхто не звільняв із ЗСУ
Сьогодні 14:39 268
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні
Сьогодні 13:39 8814
Лечче запропонували підписати Луніна
Сьогодні 10:39 371
Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії
Сьогодні 08:55 289
Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду
Вчора 22:55 392
Салах продовжив контракт з Ліверпулем
Вчора 18:22 344
Лех підписав Цітаішвілі
Вчора 16:10 438
Прямі трансляції

Челсі зацікавлений у трансфері Роналду

Сьогодні 21:11 92 0
Кріштіану Роналду влітку може змінити клуб
Челсі зацікавлений у трансфері Роналду
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі, Баварія та Наполі виявляють інтерес до форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцем цікавиться Челсі. Новий власник клубу Тодд Боелі 10 днів тому зустрічався з агентом Роналду Жорже Мендешем у Португалії та питав у нього про можливість переходу.

Журналіст Маттео Моретто підтверджує цю інформацію і додає, що футболістом також цікавляться Баварія та Наполі. При цьому МЮ на цей момент не хоче продавати його.

Раніше повідомлялося, що Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик: У мій будинок увірвалися російські військові Усик: У мій будинок увірвалися російські військові 1265
Довгий залишив ФК Львів Довгий залишив ФК Львів 401
Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед 398
Збірна України достроково вийшла до другого етапу відбору на ЧС-2023 Збірна України достроково вийшла до другого етапу відбору на ЧС-2023 610
Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду 392
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8814
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 23224 1
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29247 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 117111
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15058
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12855
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23468