Джерело - tribuna.com.
Челсі, Баварія та Наполі виявляють інтерес до форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Гравцем цікавиться Челсі. Новий власник клубу Тодд Боелі 10 днів тому зустрічався з агентом Роналду Жорже Мендешем у Португалії та питав у нього про можливість переходу.
Журналіст Маттео Моретто підтверджує цю інформацію і додає, що футболістом також цікавляться Баварія та Наполі. При цьому МЮ на цей момент не хоче продавати його.
Раніше повідомлялося, що Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед.