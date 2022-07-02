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Ніцца хоче запросити Кавані

Сьогодні 17:26 181 0
Едінсон Кавані шукає новий клуб
Ніцца хоче запросити Кавані
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Ніцца, #Футбольні трансфери, #Едінсон Кавані

Джерело - tribuna.com.

Нападник Едінсон Кавані матиме пропозицію від Ніцци в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на Nice-Martin.

В підписанні уругвайського футболіста особисто зацікавлений президент клубу Жан-П’єр Рівер. У Ніцці вважають, що 35-річний форвард ідеально впишеться в стиль гри команди. В такому випадку можливим є продаж 21-річного Еванна Гессана, яким цікавляться інші клуби.

У минулому сезоні форвард відзначився 2 голами та 1 асистом в 15 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кавані може повернутися у Наполі.

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