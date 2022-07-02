Ніцца хоче запросити Кавані

Едінсон Кавані шукає новий клуб

Нападник Едінсон Кавані матиме пропозицію від Ніцци в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на Nice-Martin.

В підписанні уругвайського футболіста особисто зацікавлений президент клубу Жан-П’єр Рівер. У Ніцці вважають, що 35-річний форвард ідеально впишеться в стиль гри команди. В такому випадку можливим є продаж 21-річного Еванна Гессана, яким цікавляться інші клуби.

У минулому сезоні форвард відзначився 2 голами та 1 асистом в 15 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кавані може повернутися у Наполі.