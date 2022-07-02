Новачок Інтера Генріх Мхітарян попрощався з Ромою.

Про це гравець розповів в Instagram.

"Рома – справді унікальний клуб. Від мого першого дня до фіналу Ліги конференцій ваша підтримка була винятковою, завжди нею пишатимуся.

Коли я вперше одягнув цю футболку, у мене була мета – зробити цей клуб переможним та ощасливити його фантастичних фанів. Ціль досягнуто в Тирані! Цей тріумф став ідеальним завершенням моїх трьох років з "джаллоросі".

Настав час прощатися. Хочу подякувати всім людям, які працюють у клубі, за особливі стосунки, збудовані разом за ці роки. Красно дякую нашому технічному персоналу і, зокрема, пану Моурінью за його довіру та увагу до мене та за екстраординарну мотивацію, яку він давав мені як гравцю.

Я віддав все для "Роми" на полі та за його межами. Для мене було великою честю грати тут, ніколи не забуду незвичайних моментів, які ми пережили разом. Цей клуб та Вічне місто назавжди залишаться у моєму серці. Я люблю тебе! Дякую тобі, Рома", – написав Мхітарян.