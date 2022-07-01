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ВПК-Агро може не розпочати наступний сезон

Сьогодні 20:54 89 0
За підсумками минулого сезону клуб посів 14-е місце у Першій лізі
ВПК-Агро може не розпочати наступний сезон
#ВПК-Агро

Джерело - sportarena.com.

ВПК-Агро ризикує не вийти на старт змагань ПФЛ.

Про це повідомляє sportarena.com.

Сезон 2022/23 можуть пропустити Волинь, Карпати Галич та Любомир. Буковина, Чайка, ФК Суми та ФК Нікополь поки що розмірковують над своєю участю у змаганнях.

Не виступить наступного сезону Лівий Берег, який призупинив діяльність професійної команди. Не планує брати участь у новому сезоні й Агробізнес.

Президент ПФЛ Олександр Каденко заявляв, що у чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня.

Футбольний сезон 2021/22 в Україні завершився достроково через вторгнення російських військ на територію країни. ВПК-Агро посів 14-е місце у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги.

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