Лех підписав Цітаішвілі

Цітаішвілі наступний сезон проведе у чемпіонаті Польщі

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі наступний сезон проведе в складі Леха Познань.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Лех домовився з киянами щодо річної оренди.

Відзначимо, що другу половину минулого сезону вінгер також провів у Польщі, захищаючи кольори Вісли Краків.