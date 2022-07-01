Лех підписав Цітаішвілі

Джерело - lechpoznan.pl.
Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі наступний сезон проведе в складі Леха Познань.
Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Лех домовився з киянами щодо річної оренди.
Відзначимо, що другу половину минулого сезону вінгер також провів у Польщі, захищаючи кольори Вісли Краків.
Trzeci letni transfer stał się właśnie faktem 🫡 Gio Tsitaishvili podpisał umowę z Kolejorzem. 21-latek dołącza do mistrzów Polski na zasadzie rocznego wypożyczenia z Dynama Kijów 🔵⚪️ pic.twitter.com/GvVHXpiqLx— Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) July 1, 2022