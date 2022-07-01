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Лех підписав Цітаішвілі

Сьогодні 16:10 158 0
Цітаішвілі наступний сезон проведе у чемпіонаті Польщі
Лех підписав Цітаішвілі
#Динамо Київ, #Лех, #Футбольні трансфери, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - lechpoznan.pl.

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі наступний сезон проведе в складі Леха Познань.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Лех домовився з киянами щодо річної оренди. 

Відзначимо, що другу половину минулого сезону вінгер також провів у Польщі, захищаючи кольори Вісли Краків. 

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