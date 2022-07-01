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Гаттузо хоче запросити Кавані у Валенсію

Сьогодні 19:13 203 0
Едінсон Кавані шукає новий клуб
Гаттузо хоче запросити Кавані у Валенсію
#Валенсія, #Футбольні трансфери, #Едінсон Кавані, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Едінсон Кавані хоче продовжити свою кар’єру в Ла-Лізі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Ексфутболіст Манчестер Юнайтед може опинитися у Валенсії, яка виявляє зацікавленість в співпраці. Ініціатором підписання 35-річного уругвайця вважається новий головний тренер команди Дженнаро Гаттузо. Кавані – головна трансферна ціль фахівця для підсилення лінії атаки.

У минулому сезоні форвард відзначився 2 голами та 1 асистом в 15 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кавані може повернутися у Наполі.

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