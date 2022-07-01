Гаттузо хоче запросити Кавані у Валенсію

Джерело - Чемпіон.
Нападник Едінсон Кавані хоче продовжити свою кар’єру в Ла-Лізі.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Ексфутболіст Манчестер Юнайтед може опинитися у Валенсії, яка виявляє зацікавленість в співпраці. Ініціатором підписання 35-річного уругвайця вважається новий головний тренер команди Дженнаро Гаттузо. Кавані – головна трансферна ціль фахівця для підсилення лінії атаки.
У минулому сезоні форвард відзначився 2 голами та 1 асистом в 15 матчах АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Кавані може повернутися у Наполі.