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Кривбас попрощався з 12 гравцями

Сьогодні 14:38 201 0
Юрій Вернидуб розпочав велику чистку складу
Кривбас попрощався з 12 гравцями
#Кривбас

Джерело - footboom.com.

Одразу 12 гравців, які виступали за Кривбас у минулому сезоні, з різних причин залишили команду.

Про це повідомляє Footboom.

Криворізький клуб покинули - захисники Денис Балан, Володимир Заїменко і Драган Ловріч, півзахисники Олександр Горват, Олексій Збунь, Крістіан Іліч, Назар Маліновський, Євгеній Ніколашин, Олександр Пятов, Клім Приходько, Артем Щедрий та Ігор Яровой, 

Щоправда, не виключено, що Ніколашин ще повернеться у Кривий Ріг. Це станеться, якщо Кривбас та угорська Кішварда дійдуть згодив щодо оренди чи повноцінного переходу українського футболіста.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22, який був завершений достроково, Кривбас здобув путівку в УПЛ.

Раніше Вернидуб та Хомченовський приєдналися до Кривбасу.

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