Кривбас попрощався з 12 гравцями

Джерело - footboom.com.
Одразу 12 гравців, які виступали за Кривбас у минулому сезоні, з різних причин залишили команду.
Про це повідомляє Footboom.
Криворізький клуб покинули - захисники Денис Балан, Володимир Заїменко і Драган Ловріч, півзахисники Олександр Горват, Олексій Збунь, Крістіан Іліч, Назар Маліновський, Євгеній Ніколашин, Олександр Пятов, Клім Приходько, Артем Щедрий та Ігор Яровой,
Щоправда, не виключено, що Ніколашин ще повернеться у Кривий Ріг. Це станеться, якщо Кривбас та угорська Кішварда дійдуть згодив щодо оренди чи повноцінного переходу українського футболіста.
Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22, який був завершений достроково, Кривбас здобув путівку в УПЛ.
Раніше Вернидуб та Хомченовський приєдналися до Кривбасу.