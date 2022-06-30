Карпати покинуло 13 футболістів

Джерело - Чемпіон.

Карпати оголосили про відхід 13 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Співпраця з ними припинена за згодою сторін.

Карпати попрощалися з трьома воротарями: Максимом Кучинським, Назаром-Стефаном Сассом (обидва не зіграли жодного поєдинку) та Іваном Сілецьким (21 матч). Також клуб покинули захисники Володимир Заставний (17 матчів, 2 голи), Олександр Маткобожик (15 матчів), Олександр Дударенко (17 матчів, 3 голи) та Сергій Сімінін (19 матчів). Також клуб залишили ще два оборонці: Андрій Маркович та Іван Цюпа, які не зіграли жодного матчу.

Крім того, "зелено-білі" припинили співпрацю з трьома півзахисниками: Ігорем Семениною, який так і не дебютував за львів’ян, Іллею Повалієм, який провів 21 поєдинок у зелено-білій футболці та відзначився двома забитими м’ячами, а також з Анатолієм Тітуніним (5 матчів).

Покинув Карпати також Євген Буднік. Форвард зіграв 18 матчів і забив два м’ячі.

Нагадаємо, Карпати планують виступати в Першій лізі.