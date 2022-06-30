Де Йонг оголосив про відхід з Барселони

Люк де Йонг повернеться у Севілью

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Люк де Йонг покинув каталонський клуб.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

Оренда гравця завершилась і він повернеться у Севілью.

Люк виступав у каталонському клубі протягом сезону 2021/22. Повноцінним гравцем основи стати він не зумів, але не раз рятував Барсу від поразок після виходів на заміну. Загалом де Йонг награв 29 матчів, у яких відзначився сімома голами й одним асистом.

"Це був особливий час. Я бажаю вам усього найкращого у майбутньому", – написав де Йонг.