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Де Йонг оголосив про відхід з Барселони

Сьогодні 17:55 197 0
Люк де Йонг повернеться у Севілью
Де Йонг оголосив про відхід з Барселони
#Барселона, #де Йонг, #Севілья, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Люк де Йонг покинув каталонський клуб.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

Оренда гравця завершилась і він повернеться у Севілью.

Люк виступав у каталонському клубі протягом сезону 2021/22. Повноцінним гравцем основи стати він не зумів, але не раз рятував Барсу від поразок після виходів на заміну. Загалом де Йонг награв 29 матчів, у яких відзначився сімома голами й одним асистом.

"Це був особливий час. Я бажаю вам усього найкращого у майбутньому", – написав де Йонг.

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Публикация от Luuk de Jong (@luukdejong9)

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