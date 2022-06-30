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Атлетіко продовжив оренду Грізманна

Сьогодні 15:40 110 0
Матрацники повинні будуть придбати його за 40 млн євро
Атлетіко продовжив оренду Грізманна
Фото Getty Images
#Атлетіко, #Антуан Грізманн

Джерело - Tribuna.com.

Атлетіко активував пункт щодо продовження оренди Антуана Грізманна з Барселони на ще один сезон.

Про це повідомляє Marca.

Тепер матрацники повинні будуть придбати його за 40 млн євро після закінчення оренди, якщо він зіграє 50% матчів, які міг зіграти протягом двох сезонів.

У клубі впевнені, що наступний сезон стане вирішальним для Грізманна. Дієго Сімеоне довіряє йому і не сумнівається, що француз принесе команді багато користі.

31-річний нападник у минулому сезоні провів 29 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 4 асисти.

Раніше Атлетіко цікавиться Скамаккою.

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