Атлетіко продовжив оренду Грізманна

Матрацники повинні будуть придбати його за 40 млн євро

Атлетіко активував пункт щодо продовження оренди Антуана Грізманна з Барселони на ще один сезон.

Про це повідомляє Marca.

Тепер матрацники повинні будуть придбати його за 40 млн євро після закінчення оренди, якщо він зіграє 50% матчів, які міг зіграти протягом двох сезонів.

У клубі впевнені, що наступний сезон стане вирішальним для Грізманна. Дієго Сімеоне довіряє йому і не сумнівається, що француз принесе команді багато користі.

31-річний нападник у минулому сезоні провів 29 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 4 асисти.

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