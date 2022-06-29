Йович влітку змінить клуб Фіорентина підпише нападника Реала

Джерело - Чемпіон.

Форвард Реала Лука Йович може продовжити кар'єру у Серії А.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Нападник зупинив свій вибір на Фіорентині. Йдеться про суху оренду на один рік, опцію викупу в угоді не прописано. Частину зарплати 24-річному сербському форварду продовжить виплачувати Реал.

Наступного тижня Йович пройде медогляд у Флоренції.

Реал три роки тому купив серба в Айнтрахта за 60 млн євро, однак Йович за весь час зіграв 50 неповних матчів за "вершкових" і забив лише 3 голи.

Раніше повідомлялося, що Реал може віддати за Леау Асенсіо та Йовича.