Фіорентина підпише нападника Реала

Джерело - Чемпіон.
Форвард Реала Лука Йович може продовжити кар'єру у Серії А.
Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.
Нападник зупинив свій вибір на Фіорентині. Йдеться про суху оренду на один рік, опцію викупу в угоді не прописано. Частину зарплати 24-річному сербському форварду продовжить виплачувати Реал.
Наступного тижня Йович пройде медогляд у Флоренції.
Реал три роки тому купив серба в Айнтрахта за 60 млн євро, однак Йович за весь час зіграв 50 неповних матчів за "вершкових" і забив лише 3 голи.
Раніше повідомлялося, що Реал може віддати за Леау Асенсіо та Йовича.