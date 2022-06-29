Гравці молодіжної збірної України придбали 5 рацій для ЗСУ

Футболісти молодіжної збірної України U-21 придбали 5 рацій на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У Києві в Будинку футболу півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков передав їх для 98-го батальйону Дніпро-Азов.

"Ми з командою вирішили підтримати наших воїнів, які просто зараз знаходяться на передовій. Домовилися між собою та закупили рації. Допомагаємо захисникам України, чим можемо. Ідея ця виникла не в когось одного - ми дійшли до неї всім колективом.

Щодо рацій, то допомогли наші адміністратори, які дізналися, що зараз потрібно нашим воїнам. Закупили їх скільки змогли, і я особисто вірю, що вони стануть у пригоді на фронті", - прокоментував подію Судаков.