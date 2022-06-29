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Ді Марія та Ювентус погодили однорічний контракт

Сьогодні 11:09 257 0
Аргентинець приєднається до команди у статусі вільного агента
Ді Марія та Ювентус погодили однорічний контракт
#Ювентус

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Анхель Ді Марія за крок від переходу в туринський Ювентус.

Про це повідомляє журналіст Джанлукі Ді Марціо. 

34-річний футболіст приєднається до команди у статусі вільного агента та підпише контракт терміном на один рік.

Зарплата аргентинця становитиме шість мільйонів євро плюс бонуси.

Стверджується, що стара сеньйора оголосить про угоду наступного тижня.

Нагадаємо, останні сім сезонів Ді Марія провів у ПСЖ. Він залишив клуб після завершення контракту.

Раніше Ювентус під час літнього трансферного вікна хоче підписати півзахисника ПСЖ Леандро Паредеса.

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