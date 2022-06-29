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Марлос замислюється над завершенням кар'єри

Сьогодні 14:25 205 0
34-річний футболіст втомився боротися із травмами
Марлос замислюється над завершенням кар'єри
#Марлос, #Шахтар

Джерело - Globoesporte.

Колишній півзахисник Шахтаря та збірної України Марлос, який зараз грає за бразильський Атлетіко Паранаенсе, почав замислюватися над завершенням кар'єри.

Про це розповів президент червоно-чорних Маріо Селсо Петралья.

"Цей хлопець [Марлос - прим.] на висоті. Він отримав травму, і його намір, коли він прийшов поговорити з керівництвом клубу, полягав у тому, щоб припинити грати. Він сказав, що може почати частіше отримувати травми та перестати бути корисним, як раніше. Ми не приймаємо цих аргументів. Навпаки. Він - футболіст Атлетіко, він хотів тут грати, він прийшов сюди і продовжить грати за Атлетіко.

Єдиний ризик полягає в тому, що Марлос таки вирішить завершити кар'єру з особистих причин. У нас немає жодного способу запобігти цьому. Але поки що він під контролем, відновився і знову готовий до роботи. Тож розмова про його відхід з клубу не має сенсу", - заявив Петралья.

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