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Кривбас підписав трьох гравців

Сьогодні 15:10 222 0
Клуб продовжує підсилювати склад перед сезоном УПЛ
Кривбас підписав трьох гравців
#Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

24-річний Тимур Стецьков, 20-річний Тимур Кораблін та 25-річний Андрій Понєдєльнік стали гравцями Кривбасу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Андрій Понєдєльнік підписав контракт з криворізьким клубом на 2 роки. Обрав номер 7. Зріст: 180 см. Вага: 75 кг. Народився 28 лютого 1997 року у місті Камінь-Каширський Волинської області. Вихованець шкіл Случ та BRW-VIK. Є майстром спорту України та віцечемпіоном Європи серед студентських команд у складі збірної України.

На дорослому рівні дебютував у 20 років за тернопільську Ниву 9 липня 2017 року у матчі Кубка України проти Металіста 1925. Дебютував забитим голом - 2:2, у серії пенальті перемогла Нива. Також захищав кольори таких клубів: Буковина Чернівці, Калуш, Полісся Житомир, Гірник-Спорт Горішні Плавні.

У останньому сезоні-2021/2022 в Гірнику-Спорт (Перша ліга) зіграв 19 матчів, забив 2 голи. На полі провів 1686 хвилин, у пасиві 3 попередження. У обидвох поєдинках проти Кривбасу зіграв усі 180 хвилин. Усього у складі Гірника-Спорт за два сезони Першої ліги провів 47 матчів, забив 4 голи.

Тимур Стецьков підписав контракт із Кривбасом на 1 рік. Обрав номер 5. Зріст: 187 см. Вага: 79 кг. Народився 27 січня 1998 року у Дніпрі. Є вихованцем Академії Дніпра. З 2016 року виступав за Олександрію. Грав за молодіжки олександрійців: U-19 й U-21. За основну команду ФК Олександрія дебютував 4 листопада 2017 року в матчі 15 туру УПЛ проти Чорноморця - 0:0.

У минулому сезоні УПЛ зіграв 3 матчі, провів на полі 29 хвилин. Загалом за U-19 зіграв 22 матчі, забив 1 гол. За U-21 - 74 матчі, 3 голи. За головну команду - 53 матчі, 2 голи.

Тимур Кораблін підписав контракт з червоно-білими на 3 роки. Обрав номер 97. Зріст: 174 см. Вага: 70 кг. Народився 2 січня 2002 року. В сезоні-2019/2020 захищав кольори запорізького Металурга U-19. Всього 15 матчів, забив 3 голи. 878 хвилин на полі, у пасиві 5 попереджень. Кораблін проходив зимові збори із Кривбасом, відзначившись ефектним голом у спарингу в ворота латвійської Валмієри - 1:1.

Раніше Кривбас підписав нападника Дениса Устименка.

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