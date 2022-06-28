Також футболістом цікавляться Евертон та Вест Гем

Джерело - Daily Mail.

Челсі розглядає можливість трансферу українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Daily Mail.

Також футболістом цікавляться Евертон та Вест Гем.

Лондонці також хочуть підписати з Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга та Натана Аке.

Власник лондонського клубу Тодд Боелі та головний тренер команди Томас Тухель обговорили можливість підписання цього тріо, хоча переконати "містян" посилити одного зі своїх конкурентів може бути важко.

Раніше повідомлялося, що Стерлінг узгодив контракт з Челсі.