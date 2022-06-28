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Російська ракета пошкодила стадіон Миколаєва

Сьогодні 12:21 242 0
Стадіон, на думку мера міста, можна буде відбудувати
Російська ракета пошкодила стадіон Миколаєва
#Миколаїв

Джерело - Українська Правда.

Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждав стадіон місцевої команди.

Про це повідомив Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні прилетіло 8 ракет, 3 з них вдалося збити, інші полетіли та попали в різні місця в Миколаєві. Одна з них влучила в наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було".

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"Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус - там усе новеньке. Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом - ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 метрів завширшки та 5 метрів углиб", - сказав Сєнкевич.

Стадіон, на думку мера, можна буде відбудувати.

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