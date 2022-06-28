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14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду

Сьогодні 11:18 350 0
Португальський нападник відреагував на цю подію
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
#Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Координаційний центр Save Ukraine Now продав на благодійному аукціоні футболку гравця збірної Португалії та Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Футболку з автографом 37-річного португальця, в якій він 22 березня 2019 року в Лісабоні зіграв проти збірної України у відборі Євро-2022 (0:0), центру передав 14-річний український школяр з Івано-Франківська Володимир Романчук. Його метою було зібрати гроші для військових ТрО та ЗСУ з Прикарпаття, які зараз на передовій.

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Допис, поширений Save Ukraine Now (@saveukrainenow.if)

На вторговані кошти - 70 тисяч гривень придбають медикаменти.

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Допис, поширений Save Ukraine Now (@saveukrainenow.if)

Роналду, дізнавшись про цю історію, написав центру Save Ukraine Now.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною у 2019 році допоможе молодим людям мати краще майбутнє. Хочу привітати Українську Асоціацію футболу з такою акцією. Молюся за мир" - написав Роналду.

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Допис, поширений Save Ukraine Now (@saveukrainenow.if)

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