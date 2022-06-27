Українська тенісистка Ангеліна Калініна (34) оцінила майбутній матч проти Лесі Цуренко (101) у другому колі Вімблдону.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Насамперед я вперше зіграла в основі Вімблдону. Думаю, що сьогодні було дуже багато нервів, як для першого кола. Але я все одно щаслива, що з усім упоралася.

Я не надто задоволена якістю гри, але, сподіваюся, в наступному матчі зіграю краще. Думаю, що з Лесею Цуренко у нас буде дуже гарний матч між двома українками.

Я не знаю, як багато він означатиме для українців. Просто добре, що дві українки пройшли до другого кола", – сказала Калініна.