Пятов: Росія - гірша за терористів

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов відреагував на авіаудар російських військ по Кременчуку.

Про це він розповів в Instagram.

"Росія – країна-терорист! Ні, ви навіть гірше за терористів. Бо ті хоча б признають свої злочини. Ви ж вигадуєте казки про "они сами", "фейк", "это не мы". Ви продовжуєте вбивати! ⠀ Перекладу для підписників з росії не буде. Дивіться самі. Кременчук. ТЦ. Там було понад 1000 людей. Мирних людей, серед яких чимало дітей. Що може бути страшніше?" – написав Пятов.