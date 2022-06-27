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Пятов: Росія - гірша за терористів

Сьогодні 18:58 207 0
Пятов прокоментував обстріл росіянами торгового центру у Кременчуці
Пятов: Росія - гірша за терористів
#Шахтар, #Андрій Пятов

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов відреагував на авіаудар російських військ по Кременчуку.

Про це він розповів в Instagram.

"Росія – країна-терорист! Ні, ви навіть гірше за терористів. Бо ті хоча б признають свої злочини. Ви ж вигадуєте казки про "они сами", "фейк", "это не мы". Ви продовжуєте вбивати! ⠀ Перекладу для підписників з росії не буде. Дивіться самі. Кременчук. ТЦ. Там було понад 1000 людей. Мирних людей, серед яких чимало дітей. Що може бути страшніше?" – написав Пятов.

Важливо: Катерина Усик про ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці: Горіть в пеклі, терористи

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