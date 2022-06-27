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Капітан Маріуполя перейде у Зорю

Сьогодні 16:12 74 0
Капітан Маріуполя перейде у Зорю
Капітан Маріуполя перейде у Зорю
#Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Маріуполь, #Дмитро Мишньов

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник Маріуполя Дмитро Мишньов стане гравцем Зорі.

Про це повдіомляє sportarena.com.

Луганська команда вже кілька місяців стежила за 28-річним гравцем.

На перехід Мишньова вплинула доля Маріуполя, який не виступить у наступному розіграші чемпіонату України через знищену російськими окупантами клубну інфраструктуру. Саме місто Маріуполь тимчасово окуповане російськими військами.

У сезоні 2021/22 Мишньов забив два голи і віддав дві результативні передачі у 17 поєдинках за Маріуполь у всіх турнірах.

Нагадаємо, Зоря проведе збір у Польщі.

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