Капітан Маріуполя перейде у Зорю

Джерело - sportarena.com.
Півзахисник Маріуполя Дмитро Мишньов стане гравцем Зорі.
Про це повдіомляє sportarena.com.
Луганська команда вже кілька місяців стежила за 28-річним гравцем.
На перехід Мишньова вплинула доля Маріуполя, який не виступить у наступному розіграші чемпіонату України через знищену російськими окупантами клубну інфраструктуру. Саме місто Маріуполь тимчасово окуповане російськими військами.
У сезоні 2021/22 Мишньов забив два голи і віддав дві результативні передачі у 17 поєдинках за Маріуполь у всіх турнірах.
Нагадаємо, Зоря проведе збір у Польщі.