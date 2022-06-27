Формула-1 перейде на «зелене» паливо у 2026 році

Формула-1 повідомила, що з введенням нового моторного регламенту в 2026 році перейде на "зелене" паливо.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Йдеться про паливо, створене з біомаси, а також за допомогою видобутого з атмосфери вуглекислого газу.

З сезону-2022 чемпіонат використовує паливо E10 - бензин із десятивідсотковим вмістом етанолу.

Зазначається, що "зелене" паливо буде придатним для використання в дорожніх автомобілях із двигуном внутрішнього згоряння.

Також Ф-1 проведе роботу з тестування даного пального у Формулі-2 та Формулі-3.

Нагадаємо, Ауді та Порше приєднаються до Формули-1.

Також, Хонда розглядає можливість повернення до Формули-1.