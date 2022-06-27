Ахметов подав позов до Європейського суду проти росії

Джерело - SCM.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти російської федерації щодо вжиття термінових заходів і компенсації збитків.

Про це повідомляє SCM.

Справа йде про компенсацію збитків у зв’язку з блокадою, мародерством, знищенням і перенаправленням потоків зернових і металів із боку росії та компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.

На додаток до цієї скарги Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

Ахметов просить суд чітко дати росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою завдання подальших збитків українській економіці, недопустимі.