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Циганков організував аукціон для допомоги постраждалим від бомбардування житлового будинку в Києві

Сьогодні 11:01 103 0
Аукціон триватиме до 30 червня
Циганков організував аукціон для допомоги постраждалим від бомбардування житлового будинку в Києві
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо та збірної України Віктор Циганков організував благодійний аукціон.

Про це він оголосив у Інстаграмі.

24-річний українець виставив на торги футболку національної команди зі своїм автографом, в якій він зіграв проти Боснії та Герцеговини (1:1) у відборі ЧС-2022.

Вторговані кошти передадуть на лікування дівчинці та її мамі, які постраждали внаслідок влучання російської ракети у 9-поверховий житловий будинок у Києві вранці 26 червня.

Аукціон триватиме до 30 червня. Мінімальний крок - 500 гривень.

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