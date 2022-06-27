Циганков організував аукціон для допомоги постраждалим від бомбардування житлового будинку в Києві

Аукціон триватиме до 30 червня

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо та збірної України Віктор Циганков організував благодійний аукціон.

Про це він оголосив у Інстаграмі.

24-річний українець виставив на торги футболку національної команди зі своїм автографом, в якій він зіграв проти Боснії та Герцеговини (1:1) у відборі ЧС-2022.

Вторговані кошти передадуть на лікування дівчинці та її мамі, які постраждали внаслідок влучання російської ракети у 9-поверховий житловий будинок у Києві вранці 26 червня.

Аукціон триватиме до 30 червня. Мінімальний крок - 500 гривень.