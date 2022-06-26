Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
Сьогодні 18:54 280
Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів
Сьогодні 19:39 120
Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі
Сьогодні 17:41 161
Багатскіс: Команда має бути спокійнішою незалежно від суперника
Сьогодні 17:10 165
Тренер Джошуа: Ми будемо готові до всього, що запропонує Усик
Сьогодні 16:12 193
Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим
Вчора 23:09 498
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії
Вчора 21:58 680
Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу
Вчора 20:39 572
Кіченок та Остапенко не зіграють у парному фіналі в Істборні
Вчора 19:11 422
Збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у хайлайті
Вчора 18:55 547
Прямі трансляції

Івертон Спорт - Динамо 1:1: огляд матчу

Сьогодні 21:09 45 0
На гол Яцика відповів Бейєр
Івертон Спорт - Динамо 1:1: огляд матчу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо провело перший контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. У Швейцарії команда Мірчі Луческу зіграла з командою Івердон Спорт.

Матч завершився внічию 1:1. На гол Яцика відповів Бейєр.

Контрольний матч
26 червня

Івертон Спорт - Динамо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Яцик, 1:1 - 71 Бейєр

Івердон-Спорт (старт): Мартін,  Созье, Хайрович, Бердайє, Кабакалман, Телер, Лусуена, Фарге, Малула, Коне, Хотьє.

Запасні: Спичер, Ле Погам, М. Родрігес, Жакьену, Гетаз, Зок, Белек, Бейєр, Калежич, Роша, Соренсен, А. Родригез, Каме.

Динамо (1-тайм): Нещерет, Дубінчак, Біловар, Боль, Кравченко, Антюх, Цитаїшвілі, Буяльський, Шепелєв, Яцик, Бєсєдін.

Динамо (2-тайм): Бойко, Вівчаренко, Боль (Дячук, 65), Бурда, Тимчик, Гармаш, Андрієвський (Царенко, 65), Волошин Н., Буяльський, Волошин В., Ванат.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт Тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт 498
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії 680
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 2557
Ювентус та ПСЖ можуть здійснити обмін гравцями Ювентус та ПСЖ можуть здійснити обмін гравцями 374
Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон 501
Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим 498
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15832
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 14985
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13557 25
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12545 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8153 5
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15407