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Вест Гем домовився про трансфер голкіпера ПСЖ

Вчора 22:54 130 0
Лондонський клуб заплатить 8 мільйонів фунтів за Ареоля
Вест Гем домовився про трансфер голкіпера ПСЖ
#Вест Гем, #ПСЖ

Джерело - UA-футбол.

Лондонський Вест Гем досяг домовленості з ПСЖ щодо трансферу французького голкіпера Альфонса Ареоля. 

Про це повідомляє The Athletic.

Попередній сезон гравець провів в оренді у клубі АПЛ.

Голкіпер обійдеться Вест Гему у 8 мільйонів фунтів. Однак видання Sky Sports стверджує, що Юнайтед доведеться заплатити 11 мільйонів за Ареоля.

Воротарем також цікавилися Фулгем, який уже орендував Альфонса на сезон 2020/21, та Ньюкасл. Останні ж вирішили викупити в Бернлі Ніка Поупа, голкіпера збірної Англії.

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