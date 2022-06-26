Вест Гем домовився про трансфер голкіпера ПСЖ

Лондонський клуб заплатить 8 мільйонів фунтів за Ареоля

Лондонський Вест Гем досяг домовленості з ПСЖ щодо трансферу французького голкіпера Альфонса Ареоля.

Про це повідомляє The Athletic.

Попередній сезон гравець провів в оренді у клубі АПЛ.

Голкіпер обійдеться Вест Гему у 8 мільйонів фунтів. Однак видання Sky Sports стверджує, що Юнайтед доведеться заплатити 11 мільйонів за Ареоля.

Воротарем також цікавилися Фулгем, який уже орендував Альфонса на сезон 2020/21, та Ньюкасл. Останні ж вирішили викупити в Бернлі Ніка Поупа, голкіпера збірної Англії.