Вест Гем домовився про трансфер голкіпера ПСЖ

Джерело - UA-футбол.
Лондонський Вест Гем досяг домовленості з ПСЖ щодо трансферу французького голкіпера Альфонса Ареоля.
Про це повідомляє The Athletic.
Попередній сезон гравець провів в оренді у клубі АПЛ.
Голкіпер обійдеться Вест Гему у 8 мільйонів фунтів. Однак видання Sky Sports стверджує, що Юнайтед доведеться заплатити 11 мільйонів за Ареоля.
Воротарем також цікавилися Фулгем, який уже орендував Альфонса на сезон 2020/21, та Ньюкасл. Останні ж вирішили викупити в Бернлі Ніка Поупа, голкіпера збірної Англії.